O Criciúma não conseguiu fazer o dever de casa, perdeu para o Vitória por 1 a 0 nesta quarta-feira (20), e pode encerrar a rodada na zona de rebaixamento do Brasileirão. Com um jogador a menos desde a metade do primeiro tempo, a equipe catarinense não conseguiu segurar o rubro-negro baiano, que venceu com gol de Janderson. Com o resultado, o Vitória chegou aos 41 pontos e abriu distância do Z-4

Como foi a partida

Tentando se afastar da zona da degola, as duas equipes procuraram fazer um jogo franco desde os primeiros minutos. O Criciúma começou melhor e teve uma grande chance em cabeceio de Bolasie, que só não virou gol graças a uma defesa de muita elasticidade do goleiro Lucas Arcanjo. Mas a história começou a mudar aos 25, quando Claudinho foi expulso — e por azar, já que ele tropeçou e acabou cometendo falta. A partir daí, o Vitória passou a controlar as ações de jogo, mas sem conseguir ser efetivo.

A vantagem numérica em campo começou a fazer diferença com o passar do segundo tempo. A chuva que caiu em determinados momentos do jogo deixou o campo pesado e exigiu ainda mais esforço físico dos jogadores. Com um a menos, o Criciúma começou a cansar e, aos poucos, ceder à pressão do Vitória. Assim, Janderson abriu o marcador, de cabeça, aos 22. Depois disso, os dois técnicos trataram de fazer muitas alterações, mas não o suficiente para mudar o placar do jogo.

O que vem por aí

Com 37 pontos, o Criciúma concentra todas as forças para se manter na Série A do próximo ano, e na terça-feira (26) terá confronto direto com o Fluminense, no Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileirão. O Vitória tem objetivo semelhante, mas o triunfo dessa quarta-feira deu fôlego importante ao time baiano, que chegou aos 41 pontos. Ainda assim, na próxima rodada o time terá uma parada duríssima: no sábado, o Vitória vai ao Nilton Santos enfrentar o líder, Botafogo.

Criciúma x Vitória foi um jogo bem disputado no Heriberto Hulse (Foto: Celso da Luz/Criciúma)

✅ FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 0 X 1 VITÓRIA

34ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 20 de novembro de 2024, às 16h30 (de Brasília).

📍 Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.

🥅 Gols: Janderson (22'/2ºT).

🟨 Cartões amarelos: Willian Oliveira e Willean Lepo (VIT); Bolasie (CRI).

🟥 Cartão vermelho: Claudinho (CRI)

⚽ ESCALAÇÕES

CRICIÚMA (Técnico: Cláudio Tencati)

Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Ronald Lopes (Jhonata Robert), Newton, Fellipe Mateus (Arthur Caíke) e Matheusinho (Allano); Bolasie (Pedro Rocha) e Felipe Vizeu (Dudu).

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Willean Lepo), Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller, Willian Oliveira (Leo Naldi) e Matheuzinho; Carlos Eduardo (Zé Hugo), Alerrandro e Gustavo Mosquito (Janderson).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS).

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Michael Stanislau (RS).

4️⃣ Quarto árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF).

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-Fifa-RS).