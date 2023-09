O estádio Couto Pereira terá capacidade máxima para a torcida mandante no clássico entre Coritiba e Athletico no domingo (1), às 16h, pela 25ª rodada do Brasileirão. A diretoria do Coxa se reuniu com os órgãos de segurança nesta sexta-feira (29) e voltou atrás na decisão inicial de limites de público.