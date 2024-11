Corinthians x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Corinthians e Vasco entram em campo neste domingo (24), em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília), no Neo Química Arena, em São Paulo (SP), com transmissão da TV Globo e do Premiere. Na partida disputada no primeiro turno do Brasileirão, o Vasco quebrou um jejum de 14 anos sem vencer o Timão. Lucas Piton e Sforza fizeram os gols que deram a vitória ao time carioca.➡️ Clique para assistir no Premiere

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Corinthians chega para esta partida embalado por uma sequência de cinco vitórias que afastaram o time da zona de rebaixamento e permitiu que a torcida sonhasse com a possibilidade de conquistar uma vaga para a Libertadores de 2025. Na última quarta-feira (20), o Timão venceu o Cruzeiro em casa por 2 a 1, em outra ótima atuação da dupla Yuri Alberto e Memphis Depay. Os dois, no entanto, não entrarão em campo neste domingo (24).

O Vasco, por sua vez, busca retomar as vitórias. O time carioca perdeu quatro das últimas cinco partidas que disputou. A última derrota foi para o Internacional, em São Januário, por 1 a 0. O Alvinegro ocupa a 10ª posição da tabela, com 43 pontos, um a menos que o Corinthians, que está na 9ª colocação.

Tudo sobre o jogo de hoje entre Corinthians e Vasco (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Corinthians x Vasco

Brasileirão Série A - 35ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 24 de novembro, 16h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

🕴️ Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda

🔍 VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro

⚽Escalações prováveis de Corinthians e Vasco

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique (Cacá) e Matheus Bidu; José Martínez, Alex Santana (Breno Bidon), André Carrillo e Rodrigo Garro; Talles Magno e Romero. (Técnico: Ramón Díaz)

Vasco

Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Galdames, Payet (Coutinho), Leandrinho (Emerson Rodríguez), Maxime Dominguez (Puma Rodríguez) e Vegetti. (Técnico: Rafael Paiva)