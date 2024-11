Corinthians encara o Vasco com Talles e Romero no ataque; veja a escalação completa

O Corinthians já está escalado para enfrentar o Vasco neste domingo (24) na Neo Química Arena, em São Paulo. O técnico Ramón Díaz escolheu Talles Magno e Romero para substitui Yuri Alberto e Memphis Depay, que estão fora da partida por lesão e terceiro cartão amarelo, respectivamente.

continua após a publicidade

Corinthians: torcedores sentem ausência de Memphis e indicam substituto

Com cinco vitórias seguidas, o Timão ocupa agora a 9ª posição no Campeonato Brasileiro, com 44 pontos, e busca conquistar uma vaga na Libertadores de 2025. Nessa sequência positiva, o Corinthians goleou o Athletico Paranaense por 5 a 2, venceu o Cuiabá por 1 a 0, bateu o Palmeiras por 2 a 0, superou o Vitória por 2 a 1 e, na última rodada, derrotou o Cruzeiro pelo mesmo placar.

A partida deste domingo coloca frente a frente duas equipes separadas por apenas um ponto na tabela e é fundamental para as pretensões do time de Ramón.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Assim, o Alvinegro vai a campo com Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele e Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Talles Magno e Romero.

Romero será o capitão da equipe neste domingo.