Do lado do Galo, Felipão terá que lidar com um desfalque de peso: Hulk. O camisa 7 recebeu cartão vermelho contra o Coelho e está suspenso. Vargas, Battaglia e Bruno Fuchs, lesionados, seguem no departamento médico do clube. Já Rubens é dúvida. O jogador foi levado para o hospital de ambulância após um choque de cabeça com Rodriguinho no sábado (4) e levou oito pontos.