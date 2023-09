E, seguida, foi alugado um terreno na Rua José Paulino, que virou o campo do time, e foi lá que, já no dia 14 de setembro, o primeiro treino foi realizado diante de uma plateia entusiasmada, que garantiu: “Este veio para ficar!”. Ali nascia o “Time do Povo”, palavra do presidente do clube à época, o alfaiate Miguel Battaglia. O primeiro jogo do time fora da cidade de São Paulo ocorreu no dia 17 de setembro de 1911, contra a Ponte Preta, onde o jogo terminou com a vitória do Timão por 1 a 0.