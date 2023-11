Cuiabá venceu o Fortaleza em casa, por 2 a 1 na Arena Pantanal, Mato Grosso, na noite deste domingo (12), pela 34° rodada do Brasileirão, faltando apenas quatro para o fim do campeonato. Os gols da partida saíram dos pés de Deyverson e Pitta, do Auriverde e Yago Picachu, do Leão do Picci.