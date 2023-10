O Jogo permaneceu equilibrado até os nove minutos, quando Vitão foi expulso por cometer falta em Garcez. Com superioridade numérica, o Coritiba começou a pressionar e abriu o placar com Maurício Garcez. Após sofrer o gol, Coudet acertou o sistema defensivo com a entrada de Igor Gomes e viu a equipe gaúcha equilibrar as ações. De pênalti, Alan Patrick igualou o duelo, porém, seis minutos depois, Matheus Bianqui voltou a colocar o Coxa na liderança.