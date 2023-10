Começa nesta segunda-feira, 30, a partir das 10h, a 37ª edição do Seniors Internacional de Tênis de Porto Alegre - Copa Yone Borba Dias, a mais tradicional e valiosa competição internacional de tênis Masters realizada no Brasil com pontuação MT700 que será disputada na Associação Leopoldina Juvenil e oferecerá 700 pontos no ranking mundial. O evento tem o patrocínio da Claro e co-patrocínio do Golden Lake Multiplan . A competição tem o financiamento do Pró Esporte Lei de Incentivo e Fundo do Governo do Estado do Rio Grande do Sul - Secretaria do Esporte e Lazer.