O Santos tenta colher os cacos após ser derrotado, por 3 a 0, pelo Fluminense, dentro da Vila Belmiro. Na tentativa de ‘trocar o pneu com o carro andando’, o técnico Marcelo Fernandes espera contar com a volta de dois titulares do Peixe para o próximo compromisso: Tomás Rincón e João Basso.