CBF divulga análise de possíveis pênaltis em Vasco x Grêmio

Escrito por Lance! • Publicada em 15/04/2024 - 11:15 • Rio de Janeiro (RJ)

A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou as análise do VAR em alguns lances que geraram discussão na vitória do Vasco sobre o Grêmio por 2 a 1, em São Januário, pela partida de estreia do Campeonato Brasileiro.

Aos 42 minutos da primeira etapa, a equipe comandada por Renato Gaúcho reclamou de um toque de mão do lateral Lucas Piton dentro da área. Os vascaínos, por sua vez, pediram a marcação de uma falta em Galdames, também dentro da grande área, cometida pelo zagueiro Rodrigo Ely.

POSSÍVEL PÊNALTI PARA O GRÊMIO

Nos minutos finais do primeiro tempo, o atacante Diego Costa recebeu cruzamento dentro da área, errou o domínio, e a bola bateu no braço do lateral-esquerdo Lucas Piton.

Após rever o lance no VAR, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza entendeu que o jogador estava em uma ação natural de disputa e manteve a decisão de não marcar a penalidade.

POSSÍVEL FALTA EM GALDAMES

O lance reclamado pelo Vasco aconteceu aos 4 minutos da segunda etapa. Na ocasião, Galdames reclamou de um contato do zagueiro Rodrigo Ely dentro da área. Em revisão, Daniane Muniz, responsável pelo VAR, inicialmente considerou que houve infração.

- A bola está sob disputa, o zagueiro chuta o pé dele. Para mim, é uma ação imprudente - diz Daiane após revisão da disputa.

Porém, Fabricio Porfírio de Moura, assistente do arbitro de vídeo, discordou da decisão de Muniz, entendendo que a bola ainda estava em disputa.

Depois do contraponto do assistente, Daiane voltou atrás na decisão e seguiu com a marcação de campo, sem indicar a revisão.

⚽ O QUE VEM POR AÍ?

Na quarta-feira (17), o Vasco visita o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabizão, às 19h (de Brasília), pela segunda rodada do Brasileirão. No mesmo dia e horário, o Grêmio recebe o Athletico, em sua Arena, pela mesma competição.

Em partida marcada por polêmicas de arbitragem, o Vasco derrotou o Grêmio por 2 a 1