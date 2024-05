Forte chuva no Sul e elevação do Rio Guaíba obrigam Internacional a trocar local de treino

Treino do Internacional realizado no CT Parque Gigante na última quinta-feira (2) (Foto: João Batista Andrade)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/05/2024 - 12:21 • Rio Grande do Sul (RS)

O Internacional precisou mudar sua programação de treinos devido as fortes chuvas que afetam o Rio Grande do Sul. Por conta da possibilidade de alagamento do CT Parque Gigante, o Colorado deverá utilizar o Beira-Rio.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

O governo estadual acredita que o Guaíba atingirá quatro metros de altura, o que afetará o Centro de Treinamento do clube gaúcho nas próximas horas. O evento não é uma novidade, uma vez que aconteceu nos meses de setembro e novembro de 2024.

O Internacional fechou o CT por questões de segurança e deu folga para os jogadores nesta sexta-feira (3). Existe a expectativa da reapresentação dos atletas no sábado (4), mas a equipe já teve o jogo contra o Cruzeiro adiado.

O Beira-Rio está disponível para receber a equipe dirigida por Eduardo Coudet, embora esteja passando por um período de transição do gramado por conta do plantio recente de sementes de inverno. No entanto, o clube espera ter um campo perfeito em cerca de 15 dias.