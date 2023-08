O Red Bull Bragantino se reencontrou com a vitória ao bater o Cuiabá por 2 a 0, com gols de Thiago Borbas e Talisson, no Nabi Abi Chedid, pelo Brasileirão. Com o placar, o Massa Bruta é o 4º colocado, com 35 pontos. O Cuiabá aparece na 9ª posição, com 28 pontos.