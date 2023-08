Na Arena Fonte Nova, o Bahia não tomou conhecimento do Red Bull Bragantino e venceu por 4 a 0. em duelo válido pela 20ª rodada do Brasileirão. Com o triunfo, o Esquadrão de Aço aparece na 16ª posição, com 21 pontos. O Massa Bruta é o 6º, com 32 pontos.