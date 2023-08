!FINALMENTE! A pressão do Barcelona seguiu ao longo do segundo tempo. E, enfim, furou o bloqueio do Cádiz aos 37 minutos da etapa final. Gundogan achou ótimo passe para Pedri, entre a dupla de zaga do Cádiz, tocou na saída de Ledesma e abriu o placar no Olímpico Lluís Companys.