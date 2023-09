Do outro lado, Sampaoli está na corda bamba. Eliminado pelo Olímpia na Libertadores. o Flamengo ainda não engatou no Brasileirão mesmo na 4ª posição. Além dos problemas em campo, o treinador argentino conviveu com polêmicas do grupo e está ameaçado no cargo, embora o presidente Rodolfo Landim tenha garantido a permanência até a final da Copa do Brasil. Agora, ele também tem outro problema grave: a ausência de Arrascaeta, lesionado.