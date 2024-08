Flamengo tem baixa importante para clássico contra o Botafogo pelo Brasileirão

Luiz Araújo, jogador do Flamengo, comemora seu gol com jogadores do seu time durante partida contra o Grêmio no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 18:05 • Rio de Janeiro

Como se já não bastasse os desfalques lesionados, o Flamengo também não poderá contar com o atacante Luiz Araújo para o clássico contra o Botafogo, no Nilton Santos, pela 23ª rodada do Brasileirão. O camisa 7 apresentou fadiga muscular e não se recuperou a tempo da partida, segundo o ge.

Na última semana, Luiz Araújo já havia ficado de fora de alguns treinos no campo antes de enfrentar o Bolívar, na quinta-feira (15), pela Libertadores. Nesta temporada, o atacante foi o jogador do Flamengo mais utilizado por Tite, tanto no banco quanto sendo titular.

O Rubro-Negro já sofreu perdas importantes nas últimas partidas por conta de desgaste físico e lesões. Cebolinha e Viña já não atuam mais em 2024, e Pedro e Gabigol sentiram a coxa também contra o Bolívar.

Para o confronto direto na tabela contra o Botafogo, Tite optou por Carlinhos e Bruno Henrique para comandar o ataque. Confira a escalação:

O Flamengo volta à campo na próxima quinta-feira (22), para a partida de volta das oitavas de final da Libertadores, em La Paz. A altitude será mais um adversário para a equipe, mas Luiz Araújo deve voltar a ser opção no ataque. A bola rola a partir de 21h30 (Brasília).