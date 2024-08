Bahia x Botafogo: odds, estatísticas e informações para apostar no Brasileirão

Bahia e Botafogo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

Bahia e Botafogo se enfrentam neste domingo (25), às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para esta partida, as odds da BetSpeed são as seguintes: a vitória do tricolor de aço vale 2,35, o empate marca 3,30 e a vitória do alvinegro paga 3,10. Gostou? Então faz a boa.

*As odds podem mudar

Análise da partida e dica de aposta

Existem várias possibilidades de mercado para esta partida na BetSpeed. Nossa sugestão é apostar em uma partida com mais de 2.5 gols, com odds a 2,04. As expectativas são de termos um jogo bastante aberto entre as equipes. Destacamos que nos últimos três confronto entre as equipes pelo Brasileiro tiveram mais de dois gols marcados.

O Bahia conta com a vantagem de jogar em casa e vem de três vitórias seguidas na temporada. Já o Botafogo busca manter a liderança do Brasileirão no confronto. Ambas as equipes estão na parte de cima da tabela e tem protagonizado um bom futebol recente.

✅FICHA TÉCNICA

Bahia x Botafogo

Campeonato Brasileiro - Rodada 24

🗓️ Data e horário: domingo, 24 de agosto de 2024, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova (BA);

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Kanu, Santiago Arias, Luciano Juba; Caio Alexandre, Cauly, Jean Lucas; Everton Ribeiro, Thaciano e Everaldo.

Botafogo (Técnico: Artur Elias)

John Victor; Bastos, Lucas Halter, Hugo, Tchê Tchê; Gregore, Marlon Freitas, Thiago Almada, Matheus Martins; Tiquinho Soares e Igor Jesus.