Bahia domina o Grêmio e volta a vencer pelo Brasileirão

Escrito por Lance! • Publicada em 27/04/2024 - 23:04 • Salvador (BA)

O Bahia venceu o Grêmio por 1 a 0 neste sábado (27), na Arena Fonte Nova, pela quarta rodada do Brasileirão. Os único gol da partida foi marcado por Everaldo, ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o Esquadrão de Aço chega aos sete pontos no campeonato e ocupa momentaneamente a quarta posição. Já o Imortal segue com seis pontos, em sétimo.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

O Bahia dominou as ações do jogo desde o início da partida. Antes mesmo de abrir o placar, os mandantes já criavam as melhores chances. Everaldo fez valer o domínio do Esquadrão de Aço com um golaço aos 19 minutos do primeiro tempo, após corte em Kannemann e batia por cima doo goleiro Rafael Cabral. O Grêmio teve apenas uma chance na primeira metade, em cabeçada de Diego Costa.

O Tricolor Baiano seguiu melhor na segunda etapa, mas não foi efetivo para ampliar o placar. Everaldo teve grande oportunidade de marcar seu segundo na partida, mas foi impedido por grande defesa de Rafael Cabral. No fim do jogo, Diego Costa, que havia sido substituído, foi expulso. Renato Gaúcho se revoltou e mandou todos os jogadores do banco de reservas para o vestiário, em protesto pela decisão do árbitro.

👀 O QUE VEM POR AÍ?

O Bahia recebe o Criciúma na próxima terça-feira (30), às 19h, pela terceira fase da Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro. Também pela competição mata-mata, o Grêmio visita o Operário-PR, no mesmo dia, às 20h.