Atlético-GO x Juventude: odds, estatísticas e informações para apostar no Brasileirão

Elenco do Atlético-GO em ação na temporada 2024 (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

Atlético-GO e Juventude se enfrentam neste sábado (24), às 16h, no Estádio Antônio Accioly, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para esta partida, as odds da BetSpeed são as seguintes: a vitória do Dragão tem valor de 2,14, o empate marca 3,25 e o triunfo da equipe alviverde paga 3,70. Gostou? Então faz a boa.

*As odds podem mudar

▶️Presidente da CBF admite mau momento da arbitragem: ‘Está tendo erros sempre’

Análise e Dica de aposta

Existem várias possibilidades de mercado para esta partida na BetSpeed. Nossa sugestão é apostar na partida é no mercado de ambas marcam, com odds a 1,89. A expectativa é termos um jogo bem aberto no confronto. O Atlético-GO joga em casa e precisa da vitória para somar pontos na disputa de evitar o rebaixamento. Por outro lado, o Juventude tem tido uma boa campanha no Brasileiro e pode aproveitar da necessidade do adversário em pontuar para marcar gols em contra-ataques.

Destacamos, que a equipe alviverde marcou pelo menos um gol nos últimos oito jogos disputados da temporada. Assim, projetamos que este cenário se repita, o que faz o Dragão precisar balançar as redes para tentar sair com pelo menos um empate.

✅FICHA TÉCNICA

Atlético-GO x Juventude

Campeonato Brasileiro - Rodada 24

🗓️ Data e horário: Sábado, 24 de agosto de 2024, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Antônio Accioly (GO);

📺 Onde assistir: Premiere