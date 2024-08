Presidente da CBF admite mau momento da arbitragem: ‘Está tendo erros sempre’

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, comentou sobre os problemas da arbitragem brasileira. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Copiar Link

Escrito por Isabelle Favieri e Marcio Dolzan • Publicada em 23/08/2024 - 14:42 • Rio de Janeiro

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, reconheceu nesta sexta-feira, 23, que a arbitragem brasileira passa por um mau momento. O dirigente considera que há no Brasil uma falta de padronização nos critérios usados pelos juízes e que isso precisa ser corrigido.

➡️Por críticas à arbitragem, CBF propõe ‘foro permanente’ com clubes

"A Comissão de Arbitragem tem trabalhado de forma muito criteriosa, mas apesar disso tem havido equívocos na arbitragem que não eram para acontecer", declarou Ednaldo, logo após o anúncio de convocados para os dois próximos jogos da Seleção Brasileira.

"Quem acompanha os jogos sabe: têm ocasiões em que os árbitros aplicam um critério, e dois ou três jogos (depois) aquele mesmo árbitro modifica, quando as regras são as mesmas. Essas questões têm que ser realmente discutidas", sustentou o presidente da CBF. "A padronização tem que ser realmente discutida e aplicada"

O dirigente acrescentou que "as críticas sempre são importantes quando são construtivas", mas declarou que nem todas as reclamações de treinadores e cartolas de clubes refletem erros de fato. "A gente sabe que têm clubes que às vezes reclamam para dar uma justificativa para os seus torcedores, mas têm clubes que também têm pertinência com as reclamações, porque realmente aconteceram erros."

Apesar disso, Ednaldo Rodrigues descartou a demissão de Wilson Seneme da chefia da arbitragem brasileira. "Se fosse assim, a gente já tinha trocado dez vezes, porque está tendo erros sempre. Isso é notório, e eu não sou de meia palavras; a gente acompanha e sabe. O Seneme sabe, ele também às vezes está insatisfeito", ponderou.

Ednaldo Rodrigues (dir.) garante a permanência de Wilson Seneme. (Foto: Divulgação/CBF)

Comissão de arbitragem se reúne com clubes

As declarações de Ednaldo foram dadas horas antes de uma reunião que dirigentes de clubes e de federações estaduais terão com o presidente da Comissão de Arbitragem, Wilson Seneme, na própria sede da CBF.

O encontro foi convocado no meio da semana após as críticas à arbitragem dispararem no último mês. A intenção da CBF é ouvir os clubes e anunciar a criação de um “foro permanente” de debates. A ideia é que, todas as segundas-feiras, representantes de clubes das Séries A e B do Brasileirão participem de uma reunião virtual para discutir a arbitragem da semana anterior com integrantes da comissão.