Com dois a mais, São Paulo faz 3 a 1 no Corinthians e entra no G-4 do Brasileirão

Lucas Mouro comemora gol na vitória do São Paulo sobre o Corinthians. Créditos: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 18:15 • São Paulo (SP)

O São Paulo venceu o Corinthians por 3 a 1 no clássico deste domingo (29), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, pela 28ª rodada do Brasileirão. O Tricolor abriu o placar com Lucas, de pênalti, Arboleda ampliou no segundo tempo e André Silva fechou ao placar nos acréscimos. Com dois jogadores a menos, Fagner e André Ramalho, o Alvinegro ainda conseguiu diminuir com Yuri Alberto já na reta final da partida.

Com o resultado, o São Paulo chegou a 37 pontos e entrou no G-4 do Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians segue na zona de rebaixamento, na 17° posição, com 28 pontos.

Como foi a partida?

O Corinthians começou melhor, marcando bem a saída de bola do São Paulo. Logo nos primeiros minutos, o Timão recuperou a bola com Martínez e saiu em contra-ataque. Garro finalizou bem, mas a bola bateu em Rafinha e saiu pela linha lateral.

Com o passar dos minutos, o jogo se tornou mais equilibrado, mas sem muitas chances de gols. O Tricolor criou duas boas oportunidades levando perigo ao gol de Hugo Souza, uma em cabeçada de Wellington Rato, e outra em chute de Luciano. Para o Corinthians, os principais lances vieram em arremates de fora da área com Garro e Breno Bidon.

O gol saiu só nos acréscimos da primeira etapa. Calleri invadiu a área e sofreu um pisão de Fagner. O árbitro Rafael Klein foi ao VAR verificar o lance e marcou pênalti para o Tricolor. Lucas cobrou no canto esquerdo de Hugo Souza e abriu o placar para o Tricolor.

São Paulo vence e consegue entrar no G-4 do Brasileirão. (Foto: Kayan Mendes/AGIF)

O segundo tempo começou agitado, com uma boa chance de cada lado em menos de cinco minutos de bola rolando. Modifica para tentar ajeitar a equipe após a expulsão de Fagner, o Corinthians quase conseguiu o gol de empate aos 7 minutos em cobrança de falta de Garro, mas a bola passou raspando a trave direito do gol Tricolor. Mas a resposta do São Paulo veio em seguida com Rato em contra-ataque.

E os dois times seguiram assim, com chances perigosas intercaladas. Mesmo estando com um jogador a menos, o Timão conseguia melhorar seu desempenho no segundo tempo, mas o cenário mudou quando o time perdeu mais um atleta. André Ramalho foi expulso após acertar Luciano com o cotovelo em jogada no meio de campo.

Com dois jogadores a mais, o Tricolor passou a dominar o jogo e conseguiu chegar ao segundo gol aos 29 minutos. Após cobrança de escanteio de Rato, Arboleda cabeceou com tranquilidade para ampliar o placar.

Aos trancos e barrancos, o Corinthians seguiu tentando se manter vivo na partida, até que, aos 37 minutos, Yuri Alberto recebe na direita e manda um chutaço para o fundo das redes diminuindo o placar.

O São Paulo ainda seguiu pressionando o rival e criando chances claras de gol. Até que, aos 52 minutos, André Silva recebeu completamente livre do lado esquerdo, entrou na área e chutou para fechar o placar: 3 a 0 para o Tricolor.

O que vem por aí?

O Corinthians vira a chave e encara o Flamengo no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, na quarta-feira (2), às 21h45, no Maracanã. Já o São Paulo terá a semana livre para treinar e só volta a campo no sábado (5), às 19h, contra ao Cuiabá, na Arena Pantanal, em Mato Grosso.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 3 x 1 CORINTHIANS

28ª rodada - Campeonato Brasileiro

🗓️ Data e horário: domingo, 29 de setembro de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Arena BRB Mané Garrincha, Brasília

🥅 Gols: Lucas Moura (52'/1°T), Arboleda (29'/2°T) e André Silva (52'/2°T) do São Paulo; Yuri Alberto (37'/2°T) do Corinthians.

🟨 Cartões amarelos: Luciano (38'/1°T), Rafinha (6'/2°T), Alan Franco (23'/2°T), Ferraresi (42'/2°T), Calleri (49'/2°T) e Erick (51'/2°T) do São Paulo; Fagner (27/1ºT e aos 49'/1ºT), Romero (55'/1°T), Igor Coronado (2'/2°T) e Charles (19'/2°T) do Corinthians.

🟥 Cartões vermelhos: Fagner (aos 49/1ºT após o segundo amarelo) e André Ramalho (17'/2°T) do Corinthians.

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Rafinha (Ferraresi), Arboleda, Alan Franco e Welington (Jamal Lewis); Luiz Gustavo, Damián Bobadilla (Liziero) e Wellington Rato (André Silva); Lucas, Luciano (Erick) e Calleri.

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Fagner, Cacá, André Ramalho, Matheus Bidu (Félix Torres); José Martínez (Igor Coronado), Charles (Gustavo Henrique), Breno Bidon (Carrillo), Rodrigo Garro (Memphis Depay); Romero e Yuri Alberto.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Rafael Da Silva Alves

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins