Escrito por Lance! • Publicada em 14/09/2024 - 18:18 • Rio de Janeiro

RB Bragantino e Grêmio se enfrentam neste domingo (15), em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão. Os times entram em campo a partir das 16h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), com transmissão do Premiere. O massa bruta está na 11ª colocação, enquanto o Grêmio está a dois pontos do Z-4, na 15ª colocação.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre RB Bragantino e Grêmio (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino x Grêmio

26ª RODADA - BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de setembro de 2024, às 16h;

📍 Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

📺 Onde assistir: Premiere;

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

RB Bragantino (Técnico: Pedro Caixinha)

Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Douglas Mendes; Jadsom, Raul (Matheus Fernandes) e Lucas Evangelista; Mosquera, Eduardo Sasha e Vitinho.

Grêmio (Técnico: Renato Portaluppi)

Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson (Natã) e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Cristaldo e Monsalve; Soteldo e Braithwaite