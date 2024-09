Grêmio enfrenta o Bragantino pelo Brasileirão (Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 16:34 • Porto Alegre (RS)

Após a parada da Data Fifa, o Grêmio volta a campo na tarde de domingo (15), quando encara o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, a partir das 16h. Para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, o Tricolor precisará quebrar um tabu e vencer na casa do adversário pela primeira vez.

➡️CBF confirma local de Botafogo x Grêmio, pelo Brasileirão

Na história do confronto, são oito duelos sob mando do Massa Bruta, com cinco vitórias dos mandantes, três empates e nenhum triunfo do Tricolor. São dez gols marcados pelos donos da casa e apenas três pelos visitantes.

O último confronto entre os times ocorreu na última temporada, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Red Bull Bragantino venceu por 2 a 0, com gols de João Pedro, contra, e Vitinho. Luis Suárez, astro do Tricolor, esteve em campo, mas não deixou a sua marca.

➡️Grêmio e Internacional recebem primeira parcela de ajuda financeira da CBF; veja valores

Agora, os times voltam a se enfrentar, desta vez pela 26ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h, no Nabi Abi Chedid. No primeiro turno, as equipes duelaram no Couto Pereira e o Massa Bruta venceu por 2 a 0.