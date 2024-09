Eduardo Santos projeta a recuperação do RB Bragantino no Brasileirão

Eduardo Santos, zagueiro do RB Bragantino (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 19:04 • Rio de Janeiro (RJ)

Apesar do Red Bull Bragantino ter vencido a última rodada contra o Bahia por 2x1 em casa, o time comandado por Pedro Caixinha ainda não se encontra em uma zona confortável no Brasileiro. Apenas cinco pontos à frente do Corinthians, 17° colocado, uma vitória contra o Grêmio no Nabi Abi Chedid às 16h no domingo pode significar um novo momento para o time na competição.

Além de ter chances de subir na tabela, a equipe se aproxima cada vez mais dos 45 pontos, ou seja, a permanência se torna cada vez mais próxima. Um dos destaques do time, o zagueiro Eduardo Santos, fez sua avaliação sobre o jogo no final de semana:

— O Grêmio é uma equipe muito qualificada, mas temos que focar em fazer o nosso melhor para conquistar os três pontos. Não podemos escolher adversários para pontuar. Independente de quem estiver do outro lado, vamos procurar fazer o máximo para vencer as partidas. Sabemos da dificuldade, mas não vamos nos esconder nunca — ponderou.

Questionado sobre o fato de estarem disputando somente uma competição, ao contrário de outras equipes, Eduardo acredita que isso possa ser um fator importante para que o treinador possa treinar a equipe e os jogadores terem tempo de repouso maior que os adversários.

— Acredito que isso vai ser um ponto positivo para nós. Temos mais tempo para trabalhar e melhorar, e o tempo de descanso com certeza é um fator positivo também e isso vai nos ajudar. Claro que gostaríamos de estar disputando as outras competições em paralelo, mas já que aconteceu dessa maneira, temos que olhar o ponto positivo que outros adversários não terão — afirmou.

— É claro que não estamos onde queremos estar, mas acredito que o último jogo nos dará confiança para seguir o campeonato e conquistar o máximo de pontos possível e terminar o campeonato na parte de cima da tabela. O primeiro objetivo é sair dessa zona incômoda; mesmo não estando entre os quatro últimos, precisamos afastar o time dessa posição. Depois, vamos almejar voos maiores.