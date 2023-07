A grande novidade da lista montada pelo técnico Pedro Caixinha fica por conta do zagueiro Léo Ortiz, nome que não entra em campo desde outubro de 2022.



No dia 1° de outubro do ano passado, em confronto do Brasileirão contra o Flamengo, o defensor se lesionou em problema que, posteriormente, foi diagnosticado como uma ruptura parcial do ligamento cruzado anterior do joelho direito.