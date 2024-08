Zagueiro do Botafogo é convocado para a Seleção Angolana

Bastos, jogador do Botafogo, durante partida contra o Flamengo, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 12:49 • Rio de Janeiro

Um dos destaques do elenco do Botafogo nesta temporada, o zagueiro Bastos foi convocado para a seleção da Angola para disputar as Eliminatórias da Copa das Nações Africanas, contra Gana no dia 5 de setembro e Sudão no dia 8. A informação foi confirmada pelo clube nesta terça-feira (27).

O defensor não será desfalque no time de Artur Jorge devido à data FIFA. Além dele, Luiz Henrique, Gatito Fernández e Savarino foram chamados para suas seleções.

Aos 32 anos, Bastos é um dos principais nomes da segurança defensiva do Glorioso e tem conversas por renovação em andamento até 2026. Confira o momento que ele soube da convocação:

O Botafogo volta à campo pelo Campeonato Brasileiro nesta sábado (31), em um confronto direto na tabela contra o Fortaleza, no Nilton Santos. A bola rola a partir das 21h (Brasília). O Glorioso precisa vencer para voltar à liderança. O Leão está no topo com 48 pontos, um a mais que o Alvinegro, com 47.

