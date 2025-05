Wendel se pronuncia sobre acordo rompido com o Botafogo

Wendel abriu o jogo sobre o acordo frustrado com o Botafogo na tarde desta quarta-feira (21). O jogador afirma que foi "surpreendido" com a quebra de contrato e já estava no Rio de Janeiro para se apresentar ao clube no próximo mês.

Em comunicado, o volante diz que acreditou no projeto do Glorioso e que não participou da decisão de desfazer o negócio. Além disso, fez questão de mandar recado para a "torcida alvinegra". Confira abaixo a nota na íntegra.

Comunicado de Wendel

"Fui surpreendido com a rescisão do contrato já firmado com o Botafogo nesta quarta-feira. Já estava estruturando minha vida no Rio de Janeiro e focado para este segundo semestre.

Tenho grandes ambições na carreira e acreditei no projeto do Botafogo. Entretanto, não tenho qualquer participação neste movimento do clube em desfazer o negócio. Deixo isso bem claro para a torcida alvinegra e fiquei também surpreso, pois sempre cumpri meus contratos por onde passei.

Agora seguirei minha carreira buscando crescimento constante e com o objetivo de disputar grandes campeonatos e um dia vestir a camisa da Seleção Brasileira, que é meu sonho."

Entenda o caso

O Botafogo anunciou nesta quarta-feira (21) que o volante Wendel não será mais contratado pelo clube. Apesar de a equipe alvinegra e o Zenit já terem firmado um acordo para a transferência, a transação não poderá ser concretizada devido às sanções econômicas que a Rússia sofre por causa da invasão à Ucrânia.

"Por questões geopolíticas, o negócio não poderá ser concluído. Proprietários do clube russo foram incluídos na lista de sanções internacionais, o que impede, por lei dos Estados Unidos, qualquer transação com a equipe — especialmente considerando que John Textor, acionista majoritário da SAF, é cidadão norte-americano", diz nota divulgada pelo clube.

Wendel já era dado como reforço alvinegro desde o fim de janeiro. Botafogo e Zenit apenas esperavam a abertura da janela de transferência especial para o Mundial de Clubes para efetivar a transferência. O clube brasileiro iria pagar 20 milhões de euros (R$ 128,3 milhões na cotação atual) pela contratação.

