Vitinho exalta partida do Botafogo na Libertadores, mas lamenta: ‘Ficou faltando o gol’

Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 19/09/2024 - 11:41 • Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (18), Botafogo e São Paulo empataram em 0 a 0 a partida de ida das quartas de final da Libertadores, no Nilton Santos. Apesar da superioridade dos donos da casa, a defesa são-paulina minimizou os dano. O lateral Vitinho analisou a partida e lamentou a falta de gols.

Titular pela primeira vez numa partida de Libertadores, Vitinho foi um dos nomes do Alvinegro na partida. O lateral teve a marca de mais grandes chances criadas numa partida nesta edição da Libertadores.

– Acredito que ficou faltando sair o gol, nossa equipe fez uma boa partida e criamos diversas oportunidades de gol, principalmente no primeiro tempo. Mas agora é descansar, trabalhar pensando no Fluminense no final de semana para buscar mais uma vitória no Brasileirão que é fundamental para nós.

Vitinho, jogador do Botafogo, em partida contra o São Paulo pela Libertadores 2024. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Vitinho foi um dos reforços que chegaram ao Botafogo na última janela de transferências e já assumiu a titularidade na posição. O jogador fez sua estreia diante do Corinthians pela 26ª rodada do Brasileirão, no último sábado (14) e fez, contra o São Paulo, apenas sua segunda partida com a camisa do Glorioso. O lateral exaltou a recepção em sua chegada.

– Estou me sentindo a vontade, todos me acolheram muito bem, não só os jogadores como a torcida, os funcionários do clube. Estou muito feliz com minha chegada aqui, estou disposto a ajudar e espero agregar com todo o time.

Botafogo e São Paulo voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, no Morumbis. Antes, o Glorioso encara clássico contra o Fluminense, no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão, para defender a liderança do campeonato.

