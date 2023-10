O Botafogo fez festa e mostrou apoio ao time nos 90 minutos. Porém, após o empate em 1 a 1 com o Goiás, nesta segunda-feira (2), no Nilton Santos, em jogo válido pela vigésima-quinta rodada, a torcida perdeu a paciência com o técnico Bruno Lage. Depois de ver o Esmeraldino abrir o placar com Lucas Halter e o Glorioso igualar com Tiquinho Soares, os torcedores entoaram gritos de "burro" para o comandante.