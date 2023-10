O confronto do Botafogo com o Goiás, pela vigésima-quinta rodada do Brasileirão, foi precedido por um momento de reverência. Nesta segunda-feira (2), jogadores campeões da Copa Conmebol de 1993 pelo Alvinegro subiram ao gramado do Estádio Nilton Santos e participaram de uma homenagem pelos 30 anos da principal conquista internacional do clube.