O Botafogo ficou no empate em 0 a 0 com o Guaraní-PAR, nesta quarta-feira (9), no Estádio Defensores del Chaco, e avançou para as quartas de final da Sul-Americana. Na próxima fase, o Glorioso vai enfrentar o Defensa Y Justicia. Veja os melhores momentos no vídeo acima!