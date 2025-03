Veja quanto o Botafogo já gastou com reforços desde a chegada de John Textor

Nesta semana, o Botafogo completou três anos desde que se tornou Sociedade Anônima de Futebol. Durante o período, John Textor investiu pesado em contratações que mudaram o rumo do clube alvinegro no futebol brasileiro. Desde então, foram quase R$ 1 bilhão gastos em reforços.

Depois de ser campeão brasileiro e da Libertadores, o norte-americano não economizou na janela de transferências de 2025, e investiu quase R$ 500 milhões, sendo o segundo clube brasileiro que mais gastou no mercado, atrás apenas do Palmeiras. Ao todo, 10 reforços chegaram para compor o elenco nesta temporada.

Desde que a SAF assumiu o comando do Alvinegro, foram sete janelas de transferências, com valores superiores a R$ 992 milhões, sem contar os bônus, segundo "Ge".

Em 2024, o Glorioso quebrou recordes durante os dois períodos de transferências, e bateu seus próprios recordes com contratações que chegaram como as mais caras do futebol brasileiro, como a de Luiz Henrique e Thiago Almada. Porém, os valores investidos nas duas janelas da última temporada somados, não chegam nem perto no valor gasto em 2025.

Confira o balanço das janelas do Botafogo

Primeira janela de 2022: R$ 64,6 milhões

Segunda janela de 2022: R$ 7,2 milhões

Primeira janela de 2023: R$ 28,6 milhões

Segunda janela de 2023: R$ 11 milhões

Primeira janela de 2024: R$ 156,5 milhões

Segunda janela de 2024: R$ 231 milhões

Primeira janela de 2025: R$ 494 milhões

As contratações mais caras da história do Glorioso foram feitas, não só na era SAF, como nos últimos dois anos. Três delas foram feitas em 2025: Jair Cunha, Santi Rodríguez e Wendel. Veja o top-5:

Wendel : 20 milhões de euros (R$ 123 milhões) - 2025

: 20 milhões de euros (R$ 123 milhões) - 2025 Almada : 22 milhões de dólares (R$ 120,6 milhões) - 2024

: 22 milhões de dólares (R$ 120,6 milhões) - 2024 Luiz Henrique: 18 milhões de euros (R$ 96,1 milhões) - 2023

18 milhões de euros (R$ 96,1 milhões) - 2023 Santi Rodriguez: 15 milhões de dólares (R$ 85,4 milhões) - 2024

15 milhões de dólares (R$ 85,4 milhões) - 2024 Jair Cunha: 12 milhões de euros (R$ 71,5 milhões) - 2025

Além desses, o Botafogo tem oito dos 30 atletas mais caros da história do futebol brasileiro. Todos foram feitos entre 2024 e 2025. O único clube que supera o Botafogo em contratações é o Flamengo, segundo o Transfermarkt. O Rubro-Negro conta com dez das 30 contratações mais caras do país.

Veja a posição de cada um

30º - Artur - Zenit ➡️ Botafogo - 10 milhões de euros

29º - Matheus Martins - Udinese➡️ Botafogo - 10 milhões de euros

21º Jair - Santos ➡️ Botafogo - 12 milhões de euros

13º - Santiago Rodríguez - New York City ➡️ Botafogo - 14,3 milhões de euros

7º - Luiz Henrique - Real Betis - ➡️ Botafogo - 16 milhões de euros

3º - Thiago Almada - Atalanta ➡️ Botafogo - 19,5 milhões de euros

2º - Wendel - Zenit ➡️ Botafogo - 20 milhões de euros

Em novembro de 2024, John Textor, dono da SAF, revelou sobre o planejamento do Alvinegro para 2025. Em coletiva de imprensa no Lyon, o empresário não escondeu que a equipe brasileira planeja vender jogadores.

– Nosso plano no Botafogo é vender muito e comprar ainda mais. É aumentar o nível, estar no top-3 do Brasil todo ano, lutar pela Libertadores todo ano.

Apesar dos valores recordes investidos, o Botafogo não começou a temporada com o desempenho à altura. Depois de perder os três títulos disputados no início do ano, e ficar de fora precocemente do Campeonato Carioca, a equipe comandada po Renato Paiva busca dar a volta por cima na estreia do Brasileirão. O Glorioso entra em campo contra o Palmeiras, no sábado, dia 29 de março, às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O duelo marca o embate entre o vice e o campeão brasileiro de 2024.