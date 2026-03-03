menu hamburguer
Botafogo

Veja gols de Barcelona x Botafogo: Leo Linck falha, mas Matheus Martins empata

Jogo da volta será disputado no Nilton Santos

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/03/2026
23:04
imagem camera(Foto: Maga Jr/AgÃªncia F8/Gazeta Press)
  Mais Notícias

Uma saída de bola errada pelos pés do goleiro Leo Linck, deixou o Botafogo atrás no placar no 1º dos dois jogos que serão disputados com o Barcelona-EQU, pela vaga na fase de grupos da Libertadores. No segundo tempo, o Glorioso reagiu com Matheus Martins, que empatou a partida no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo. Confira abaixo os gols da partida:

Barcelona 1 x 0 Botafogo - ⚽ Héctor Villalba

O goleiro do Botafogo saiu jogando errado e bola se ofereceu para Héctor Villalba testar de cabeça, na trave. No rebote, o camisa 21 foi certeiro e abriu o placar para a equipe mandante.

Barcelona 1 x 1 Botafogo - ⚽ Matheus Martins

Jordan Barrera cruzou na linha de fundo, e a bola sobrou para Matheus Martins ajeitar e finalizar rasteiro para empatar o duelo.

Matheus Martins marca em Barcelona x Botafogo (Foto: MARCOS PIN/AFP)

Barcelona-EQU x Botafogo

Barcelona de Guayaquil e Botafogo se enfrentam em duelo válido pela terceira fase da Pré-Libertadores. O confronto, disputado em 180 minutos, vale muito: quem levar a melhor garante vaga na fase de grupos do torneio continental e assegura presença entre os principais clubes da competição.

A bola começa a rolar às 21h30 (de Brasília), no estádio Monumental Banco Pichincha, em Guayaquil, cidade portuária do Equador. A arbitragem será comandada pelo experiente colombiano Wilmar Roldán, que contará com o auxílio de seu compatriota David Rodríguez na cabine do VAR.

➡️ Corinthians demonstra interesse no goleiro Neto, do Botafogo

O Barcelona, que disputa os primeiros 90 minutos diante de sua torcida, chega confiante após eliminar o Argentinos Juniors nos pênaltis, fora de casa.

Já o Botafogo, que decidirá o confronto diante de sua torcida, chega embalado após eliminar o Nacional de Potosí na fase anterior. A equipe comandada por Martín Anselmi também precisou reverter um cenário adverso: perdeu o primeiro jogo e conseguiu a classificação no Rio de Janeiro, mostrando força como mandante. Para o duelo contra o Barcelona, o time brasileiro busca um bom resultado fora de casa para levar a decisão em vantagem ao seu estádio e encaminhar a vaga na fase de grupos. No último compromisso, o Fogão empatou com o Boavista pelo Campeonato Carioca.

