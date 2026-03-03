Veja gols de Barcelona x Botafogo: Leo Linck falha, mas Matheus Martins empata
Jogo da volta será disputado no Nilton Santos
Uma saída de bola errada pelos pés do goleiro Leo Linck, deixou o Botafogo atrás no placar no 1º dos dois jogos que serão disputados com o Barcelona-EQU, pela vaga na fase de grupos da Libertadores. No segundo tempo, o Glorioso reagiu com Matheus Martins, que empatou a partida no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo. Confira abaixo os gols da partida:
Barcelona 1 x 0 Botafogo - ⚽ Héctor Villalba
O goleiro do Botafogo saiu jogando errado e bola se ofereceu para Héctor Villalba testar de cabeça, na trave. No rebote, o camisa 21 foi certeiro e abriu o placar para a equipe mandante.
Barcelona 1 x 1 Botafogo - ⚽ Matheus Martins
Jordan Barrera cruzou na linha de fundo, e a bola sobrou para Matheus Martins ajeitar e finalizar rasteiro para empatar o duelo.
Barcelona-EQU x Botafogo
Barcelona de Guayaquil e Botafogo se enfrentam em duelo válido pela terceira fase da Pré-Libertadores. O confronto, disputado em 180 minutos, vale muito: quem levar a melhor garante vaga na fase de grupos do torneio continental e assegura presença entre os principais clubes da competição.
A bola começa a rolar às 21h30 (de Brasília), no estádio Monumental Banco Pichincha, em Guayaquil, cidade portuária do Equador. A arbitragem será comandada pelo experiente colombiano Wilmar Roldán, que contará com o auxílio de seu compatriota David Rodríguez na cabine do VAR.
O Barcelona, que disputa os primeiros 90 minutos diante de sua torcida, chega confiante após eliminar o Argentinos Juniors nos pênaltis, fora de casa.
Já o Botafogo, que decidirá o confronto diante de sua torcida, chega embalado após eliminar o Nacional de Potosí na fase anterior. A equipe comandada por Martín Anselmi também precisou reverter um cenário adverso: perdeu o primeiro jogo e conseguiu a classificação no Rio de Janeiro, mostrando força como mandante. Para o duelo contra o Barcelona, o time brasileiro busca um bom resultado fora de casa para levar a decisão em vantagem ao seu estádio e encaminhar a vaga na fase de grupos. No último compromisso, o Fogão empatou com o Boavista pelo Campeonato Carioca.
