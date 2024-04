Torcedores do Botafogo enlouquecem com golaço de Luiz Henrique na Libertadores

Foto: Reprodução / X







E o Glorioso venceu a primeira na Libertadores! E com grande estilo, tá? No segundo gol, Luiz Henrique TIROU o goleiro da jogada e bateu mansinho pra ampliar o placar. Contratação mais cara da história do clube, o jogador levou os torcedores do Glorioso à loucura nas redes sociais. Confira!

O jogo

O Botafogo venceu Universitário, do Peru, por 3 a 1, nesta quarta-feira (24), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Superior durante toda a partida, o Glorioso marcou com Eduardo (2) e Luiz Henrique. O gol dos peruanos foi marcado por Olivares, já no apagar das luzes. Antes distante, o sonho da classificação para as oitavas está vivo!

Luiz Henrique desencantou pelo Botafogo (Foto: Gabriel Gaudencio)