Torcedores do Botafogo elegem o jogador ‘nota 10’ na goleada sobre o Juventude pelo Brasileirão

Botafogo goleou o Juventude no Brasileirão (Foto: Vítor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo passou o carro em cima do Juventude, no Brasileirão, e os torcedores ficaram em extase com a atuação do volante Danilo Barbosa. Os alvinegros elegeram o jogador como o cara que mereceu receber uma "nota 10". A enquete foi realizada no ccanal do WhatsApp do Lance! Botafogo.

Segundo os alvinegros, Danilo Barbosa foi o "jogador nota 10" em campo, com 66% dos votos (1,2 mil votos). Na sequência, Tiquinho Soares foi o segundo colocado na enquete com 11% dos votos (197 votos) e Júnior Santos ficou em terceiro lugar com 10% dos votos (174 votos).

O técnico Artur Jorge também merecia a "nota 10" para 8% dos alvinegros (144 votos). Por último, Savarino recebeu 5% dos votos (110 votos).

Torcedores do Botafogo elegeram Danilo Barbosa como o grande personagem na goleada sobre o Juventude (Foto: Vitor Silva/Botafogo)