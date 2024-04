Certezas se empolga com goleada do Botafogo: ‘Já dá pra sentir o dedo do Artur Jorge’

Pedro Certezas se animou com a vitória do Botafogo sobre o Juventude (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/04/2024 - 21:34 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo goleou o Juventude por 5 a 1 no Campeonato Brasileiro, e o influenciador Pedro Certezas se empolgou com a atuação da equipe. Após o jogo deste domingo (21), o torcedor do Alvinegro foi às redes sociais e brincou ao afirmar que já dá para "sentir o dedo" do técnico Artur Jorge na equipe. Veja no vídeo:

