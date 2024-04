Glorioso busca sua segunda vitória na competição (Foto: Vítor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/04/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo recebe o Juventude neste domingo (21), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, com transmissão do SporTV e do Premiere.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Confira abaixo todas as informações que você precisa saber sobre o confronto (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo x Juventude - Campeonato Brasileiro

3ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 21 de abril de 2024, às 18h30 (hora de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Arbitragem: Arthur Gomes Rabelo (árbitro); Bruno Raphael Pires e Eduardo Gonçalves da Cruz (assistentes)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO

Gatito; Mateo Ponte, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Gregore, Tchê Tchê, Jeffinho e Luiz Henrique; Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge.

JUVENTUDE

Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Danilo Boza, Rodrigo Sam (Lucas Freitas) e Gabriel Inocêncio; Caíque, Mandaca (Thiaguinho) e Jean Carlos; Nenê, Lucas Barbosa e Erick Farias. Técnico: Roger Machado.

Botafogo venceu o Atlético-GO por 1 a 0 na última rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)