Tiquinho Soares é quem puxa a fila das comemorações. O camisa 9 do Botafogo posou com a família, inclusive a esposa e os três filhos. Já o volante Tchê Tchê passou a data especial fora do país, nos Emirados Árabes, com a companheira e o filho. O lateral Rafael expressou seu bom humor se fantasiando durante a ceia de Natal. O atacante Luis Henrique e o volante Patrick de Paula também compartilharam os momentos felizes ao lado dos familiares.