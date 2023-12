ONDE O BOTAFOGO ERROU?

- Muito difícil fazer avaliação do começo da temporada. Mesmo que eu tivesse opinião formada, não externaria em respeito aos profissionais. Não vivi uma situação como essa, de ter tantos jogos com gols depois dos 90 com tom de dramaticidade tão grande. No futebol, as coisas não acontecem por uma só razão. Cada um de nós tem uma teoria. Somos privilegiados com mais informações, mas hoje cada um tem uma teoria. Eu prefiro guardar e debater isso internamente. Com muito respeito ao torcedor. Tem coisas que podemos externar, outras temos que reservar internamente para proteger as pessoas e principalmente a instituição. Temos todos um olhar para a situação crítica que atravessamos, mas ao mesmo tempo temos que olhar para as coisas positivas. Dentro desse balanço temos que fazer uma avaliação pensando no amanhã. Não podemos colocar 30 jogadores em um balaio comum e dizer que o Botafogo não é um clube em crescimento. Meu papel é ajudar tendo um olhar técnico, pragmático e objetivo.