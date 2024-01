- Futebol não se resume só aos gols, são determinantes, validam resultado. Mas tenho que avaliar outros fatores, individualidades, como o jogador se associa dentro de campo com suas conexões no setor, como entende o jogo. Fico satisfeito com o que foi apresentado hoje, porque, além do componente normal do jogo de futebol, tínhamos meninos estreando, como Kauê e Jefferson pelo Botafogo, mais alguns que pela primeira vez iniciaram o jogo. São circunstâncias diferentes que vamos oportunizando, fazendo com que demonstrem sua capacidade de entender como é jogar nesse grande clube - avaliou o técnico