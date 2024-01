CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA:

➡️ MISTÃO EM CAMPO. O Botafogo começou a partida com um time todo alternativo.

➡️ JACARÉ NELES. Marçal acredita na ultrapassagem pelo lado esquerdo, cruzou e a bola passou por todo mundo e sobrou para Júnior Santos emendar de primeira e estufar a rede do Bangu.

➡️ ENVOLVENTE. Jeffinho entrou no segundo tempo e incendiou a partida. O atacante ainda teve tempo de ampliar o placar e garantir a vitória.

➡️ VAIAS. Marçal e Marlon Freitas foram muito criticados pela torcida.

➡️ CALOR INSALUBRE. Se faltou emoção na vitória do Botafogo, o calor sobrou no Estádio Nilton Santos, na tarde deste sábado.