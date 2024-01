- Para mim é página virada o que aconteceu ano passado. Não vou trazer resquício ou mágoa para esse ano. Temos dois caminhos. Podemos viver do passado e ficar remoendo ou podemos aprender, ganhar experiência e ser melhores esse ano. Não só em resultado, mas em maturidade para lidar com adversidades. Me parece muito natural por parte do torcedor que leva essa insatisfação no coração. Prefiro ter uma visão muito mais para aquele grupo que aplaudiu. Quem vaia, em geral, vaia o próprio clube. Existe uma relação muito próxima entre o amor e o ódio. Mesmo a vaia é uma demonstração de paixão. Meu papel é dar confiança para os atletas, tranquilidade e mostrar que a gente pode aprender e evoluir com o que passou - falou o Tiago Nunes.