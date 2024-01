CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA:

➡️ MAÇARICO LIGADO. Quem esteve no Estádio Nilton Santos presenciou um intenso calor no local.

➡️ NO TRAVESSÃO. Jeffinho limpa a marcação e chuta de primeira. A bola explodiu no travessão e assustou o Madureira.

➡️ TÁ LÁÁÁÁÁ. Saiu dos pés de Jeffinho marcou o primeiro gol do Botafogo no ano.

➡️ VAIAS. Marlon Freitas foi vaiado no anúncio da escalação do Botafogo. O volante também "recebeu o carinho da torcida" ao ser substituído no segundo tempo.

➡️ SÃO GATITO. O paredão do Botafogo fez uma sequência de milagres que impediram o empate do Madureira no final do segundo tempo.