John Textor e Thairo Arruda entram em conflito em meio à crise da SAF do Botafogo

Outrora grandes parceiros na gestão da SAF do Botafogo, John Textor e o CEO Thairo Arruda têm entrado em conflito nos bastidores em meio à crise do Glorioso. A principal divergência é quanto ao suposto aporte, prometido pelo empresário para esta semana.

John Textor afirma que tem engatilhado a quantia de 50 milhões de dólares (cerca de R$ 260 milhões) para capital de giro e dívidas urgentes do Botafogo, como a com o Atlanta, dos Estados Unidos, referente à compra de Thiago Almada, que provocou o transfer ban. O grande embate vem de outro ponto. Segundo apurou a reportagem Lance! Thairo se recusa a assinar nos moldes apresentados por John Textor.

O dono da SAF informou, até mesmo em entrevista, que a quantia viria de investidores que, posteriormente, teriam participações nas ações da SAF do Botafogo. Conforme apurou a reportagem, Thairo, no entanto, não vê isso em contrato, se recusou a assinar e manteve a palavra. A operação nesses moldes, para o CEO, representaria um risco grande e possibilidade de a crise piorar. A parceira da vez seria a GDA Luma, que opera comprando ativos endividados para reestruturar e, posteriormente, lucrar.

No papel para o acordo, apenas juros enormes e vendas de ativos como garantia na negociação — nesta quinta-feira a Justiça do Rio de Janeiro emitiu agravo impedindo quaisquer vendas de ativos da SAF após ação do clube social.

Textor na corda bamba no Botafogo

Em meio a isso, John Textor se mantém no comando do Botafogo devido a liminar, ainda de 2025, que congela quaisquer mudanças societárias na SAF. Na batalha com Eagle e Ares Management, o empresário perdeu a liderança de sua holding após o fundo, credor na compra do Lyon, em 2022, acionar cláusula de segurança e assumir majoritariamente a Eagle.

Dono de 10% das ações da SAF, o Botafogo Social, no momento, ainda não estuda entrar com nova ação para, desta vez, derrubar a liminar e, consequentemente, John Textor do comando. A tendência é de batalha dura nos bastidores nos próximos dias, com a Ares agindo para excluir o americano também da gestão do Alvinegro.

John Textor é o dono da SAF do Botafogo (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

