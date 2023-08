- Quando cheguei, eu percebi pelas palavras de John qual era o projeto do Botafogo. Depois nas conversas que tenho com André (Mazzuco), Adriano, Alessandro... O projeto do Botafogo é muito simples. Tínhamos o Rafael, que por uma infelicidade não pode entrar na equipe na temporada. No lugar dele veio o Di Plácido e temos o JP. Na esquerda, temos Marçal. Temos o Hugo, que veio da base, que no primeiro tempo talvez tenha sido um dos melhores. O trabalho foi fazer em um curto espaço de tempo uma equipe que pudesse ser competitiva com os jogadores com esta maturidade. Naquela conversa com os torcedores, muitos diziam que não sabiam que o Tiquinho poderia ser assim. Temos jogadores muito experientes, mas também preparamos o futuro. Essa caminhada vai ser muito longa. Não vamos colocar uma enorme pressão nem no Hugo, nem no Diego, nem no Mateo, nem no Janderson. Vamos colocar em um contexto favorável para que possam seguir evoluindo nos treinos e na competição. Para que tenham influência no jogo, como tiveram hoje. A confiança que esses rapazes têm, o enorme trabalho que fazem e a crença que eles têm em jogar o que acabaram de jogar. Neste momento conseguimos o recorde. Temos 47 pontos. Já viu algum campeão com 47 pontos? Então temos uma longa caminhada pela frente.