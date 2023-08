No jogo que abriu a 19ª rodada do Brasileirão, mais uma vitória do líder. Em casa, o Botafogo tomou um susto e saiu atrás quando Maurício abriu o placar para o Internacional. No entanto, com um segundo tempo perfeito, o Glorioso só faltou fazer chover no Nilton Santos. Com gols de Victor Sá, Nico Hernández (contra) e Luís Henrique, o Botafogo venceu o Colorado por 3 a 1 e chegou aos 47 pontos, a melhor campanha da história do Brasileirão ao final do primeiro tempo. ASSISTA NO PLAYER ACIMA.