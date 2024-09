Técnico do Botafogo, Artur Jorge discute com repórter após pergunta a Marlon Freitas

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 01:22 • São Paulo (SP)

Técnico do Botafogo, Artur Jorge se desentendeu com um repórter durante a entrevista coletiva, após a classificação às semifinais da Libertadores. Marlon Freitas foi perguntado sobre a volta por cima em relação a 2023, quando o Glorioso deixou escapar o título do Brasileirão nas rodadas finais. O português, então, interveio e impediu o jogador de responder a pergunta.

▶️ Artur Jorge se pronuncia sobre polêmica de ‘tradição não se compra’ após classificação do Botafogo

▶️ Quanto o Botafogo ganha pela classificação às semifinais da Libertadores?

— Já temos mais de 10 meses desta temporada e vocês continuam a falar da temporada anterior. Falem deste jogo que ganhamos, do adversário que passamos, e que estamos mais uma vez nas semifinais das Libertadores. Falem disso, não faz sentido falar disso 10 meses depois daquilo que foi a temporada anterior. Desculpa, mas não faz sentido nenhum - disse o treinador.

Por sua vez, o jornalista argumentou que estava tentando destacar a resiliência de Marlon Freitas após o término ruim da temporada passada, além de dar a oportunidade do jogador comentar a situação. Mesmo assim, Artur Jorge seguiu criticando a pergunta feita e não deixou o atleta responder.

— A história está passada, ultrapassada. Nós temos que falar do futuro (...). O Marlon mostra dentro do campo aquilo que tem que mostrar. Dentro do campo, o Marlon e os Marlons da equipe mostram aquilo que têm que mostrar. Aquilo que hoje é realidade deste Botafogo. É uma equipe comprometida, séria, sempre a dar o limite, e é isso que nós temos que ter. Marlon e todos os outros Marlons da equipe dão a vida pelo clube do Botafogo hoje e sempre - afirmou o técnico.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte