Artur Jorge se pronuncia sobre polêmica de ‘tradição não se compra’ após classificação do Botafogo

Artur Jorge durante São Paulo x Botafogo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 01:06 • São Paulo (SP)

Técnico do Botafogo, Artur Jorge comentou a provocação dos torcedores do São Paulo após a classificação às semifinais da Libertadores. Antes da partida desta quarta-feira (25), no Morumbis, um avião sobrevou as praias do Rio de Janeiro com a frase "tradição não se compra" e o símbolo do Tricolor Paulista. Questionado sobre a polêmica, o treinador do Glorioso deu sua opinião.

▶️ Quanto o Botafogo ganha pela classificação às semifinais da Libertadores?

▶️ Veja as imagens de São Paulo x Botafogo, no Morumbis, pela Copa Libertadores

- Aquilo que não se compra é compromisso. Isso tenho certeza absoluta que não se compra. E o compromisso que nós temos tido tem sido muito claro. Temos passado a mensagem de uma forma segura. Acima de tudo não só por aquilo que nós prometemos, mas acima de tudo por aquilo que nós cumprimos e fazemos.

- E nós fomos uma equipe que hoje veio aqui, como tínhamos dito também, nós tivemos a oportunidade de dizer e eu recordo de uma semana atrás em que nós falamos e eu disse que havíamos feito um jogo belíssimo, que nós fizemos um jogo muito competente, fizemos um jogo onde não fomos eficazes na finalização porque se não a história teria sido outra naquilo que era o resultado que traríamos para cá hoje. O que prometemos foi vir para cá disputar essa eliminatória. Todos nós, não sou só eu. Eu sou apenas o porta-voz. Os meus jogadores, com uma serenidade tremenda, dentro do vestiário, calma, temos mais um jogo, estamos no meio da história.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- A história não termina hoje naquilo que é as quartas de final e termina de uma forma brilhante para nós porque fomos mais competentes, fomos mais equipe, fomos melhores do que o adversário nos dois jogos e, portanto, me parece extremamente merecido e justo aquilo que conseguimos hoje aqui de superar esse adversário, que também é um adversário poderosíssimo, muito bom. Não falo daquilo que é a sua história, mas de hoje, do presente.

- É uma equipe muito competente e soubemos ser melhores do que eles. Isso é importante para nós porque nos baliza naquilo que é uma expectativa futura. E aproveito também esta reposta que é para os torcedores, que vieram em grande número uma vez mais. Sei que sofreram conosco, sofreram até o fim. Faz parte também do futebol, mas ficamos muito gratos por seu apoio, daqueles que aqui estiveram e seguramente de milhares no Rio de Janeiro que ficaram a acompanhar e torcer por nós, meu obrigado também para eles, porque são sem dúvida uma força impagável para nós - concluiu Artur Jorge.

O Botafogo está classificado para a semifinal da Copa Libertadores, depois de 51 anos. Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar com o São Paulo, no Morumbis, na noite desta quarta-feira (25), com direito a gols de Thiago Almada e Calleri, a vaga foi decidida nos pênaltis, Nas cobranças, 5 a 4 para o Glorioso. Agora, o time carioca aguarda o vencedor de Peñarol x Flamengo, nas semanas de 23 e 30 de outubro.

Artur Jorge durante São Paulo x Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)