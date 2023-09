Em vídeo divulgado nesta terça-feira (19) no qual a CBF analisa lances polêmicos da rodada do Brasileirão, o chefe de arbitragem da entidade, Wilson Luiz Seneme, afirmou que considera correta a anulação do gol de Diego Costa, do Botafogo, na partida vencida por 1 a 0 pelo Atlético-MG, na Arena MRV. Durante o quadro "Papo de Arbitragem", o ex-árbitro avaliou que corte feito pelo zagueiro Maurício Lemos não configurou em um novo lance e, com isso, o atacante do Glorioso se aproveitou de sua posição inicial de impedimento.